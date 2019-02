Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auffälliges Verhalten - drei Fahrzeugführer mit Drogen erwischt

Gleich drei unter Drogeneinfluss stehende junge Autofahrer wurden am Freitagabend gegen 21.25 Uhr erwischt. Die drei fielen zunächst dem Ordnungsdienst der Stadt Ulm auf, weil sie verbotenerweise an der Bushaltestelle in der Glöcklerstraße standen. Der Ordnungsdienst bat die Polizei im neuen Bau um Hilfe bei der Kontrolle. Folglich wurde bei allen drei vorangegangener Drogenkonsum festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Alle mussten sich einer Blutprobe entziehen

