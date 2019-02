Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Ohne Schein ins Fenster

Mit viel Promille rauschte ein Autofahrer am Mittwoch in eine Scheibe.

Ulm (ots)

Gegen 2.15 Uhr fuhr ein Golf in der Ditzenbacher Straße. In der Einmündung der Friedhofstraße wollte der Autofahrer wenden. Dabei schleuderte der Pkw, fuhr über einen Bordstein und prallte gegen ein Schaufenster. Es entstand ein Loch in der Scheibe. Der Fahrer und sein Beifahrer überstanden den Unfall ohne Verletzungen. Die drei Insassen auf der Rückbank trugen leichte Blessuren davon. Krankenwägen brachten die 19-jährigen Frauen und den 20 Jahre alten Mann in Krankenhäuser. Die Polizei kam und nahm den Unfall auf. Dabei hatten die Beamten den Verdacht, dass der Autofahrer zu viel Alkohol getrunken hatte. Ein Test bestätigte das. Der 24-Jährige kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt in einem Labor ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille der VW-Fahrer tatsächlich intus hatte. Einen Führerschein konnte der Mann auch nicht vorzeigen, denn er hatte keinen. Doch nicht nur auf den Autofahrer kommen Anzeigen zu.

Auch sein Beifahrer muss mit Konsequenzen rechnen: Ihm gehörte das Auto. Er hätte sich vor der Fahrt vergewissern müssen, dass der Fahrer einen Führerschein hat. Deshalb erwarten den 19-Jährigen nun auch Anzeigen.

Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 22.000 Euro.

Auch die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk waren an der Unfallstelle unterstützten die Polizei bei ihren Maßnahmen.

