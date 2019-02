POL-UL: (HDH) Heidenheim. Ellwangen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ellwangen und Polizei: Gericht erlässt Unterbringungsbefehl.

Polizeipräsidium Ulm

Wie unter (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4196857) berichtet, steht ein 52-jähriger Mann im Verdacht, am Montag auf eine Frau eingestochen zu haben. Die 61-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Noch am selben Tag nahm die Polizei einen Beschuldigten fest. Dieser wurde heute einem Haftrichter des Amtsgerichts Heidenheim vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde gegen den Beschuldigten ein Unterbringungsbefehl erlassen. Der Tatverdächtige kam in ein psychiatrisches Krankenhaus. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zum genauen Tathergang dauern an.

