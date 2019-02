Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg - Autobahn 8 nach Unfall gesperrt

Mehrere Personen wurden bei einem Unfall verletzt. Die Autobahn war zeitweise komplett gesperrt. Es bildete sich ein langer Rückstau.

Ein 20-Jähriger war am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Kirchheim/Teck-Ost und Aichelberg in Richtung München unterwegs. Als er mit seinem Ford Fiesta vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechselte, übersah er einen Pkw Mercedes GLC, weil ihn die Sonne im Rückspiegel blendete. Der 40 Jahre alte Mercedesfahrer versuchte noch durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern. Das gelang ihm aber nicht mehr, so dass die beiden Autos kollidierten. Der Fiesta schleuderte nach rechts quer über die Fahrbahn und prallte gegen eine Betongleitwand. Der Mercedes krachte in die Mittelleitplanke. Der Fiestafahrer, seine 42-jährige Beifahrerin und der 40-Jährige erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein 17 Jahre altes Mädchen im Fiesta wurde schwer verletzt. Sie war im Fahrzeugwrack eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn München ca. 1,5 Stunden komplett gesperrt. Vor der Ausleitung an der Anschlussstelle Kirchheim/Teck-Ost bildete sich zeitweise ein Rückstau von über 6 Kilometer Länge.

