Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Pkw in Flammen - Fahrer alkoholisiert

Am Donnerstag brannte in Ebersbach das Auto eines alkoholisierten Fahrers ab.

Ulm (ots)

Gegen 15.15 Uhr war ein 51-Jähriger in der Hauptstraße Richtung Ortsmitte unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hielt der Mann wegen eines technischen Problems an seinem Mercedes an. Kurz darauf ging sein Auto am rechten Fahrbahnrand in Flammen auf. Feuerwehr und Polizei rückten aus. Angehörige der Feuerwehr löschten den Brand. Ursächlich dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Die Polizei stellte fest, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Das bestätigte ein Test. Ein Arzt nahm dem Mann Blut ab. Ein Abschlepper barg das zerstörte Auto. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro.

