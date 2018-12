Ulm (ots) - Gegen 10.35 Uhr hob der 69-Jährige in einem Geldinstitut in der Scheerstraße Geld ab. Danach ging er zum Friedhof-Süd. Dort sprach ihn ein Unbekannter an, ob er Geld wechseln könne. Der Täter griff danach selbst in den Geldbeutel und wollte sich bedienen. Der Senior verhinderte das. In einem Gerangel stürzte er auf den Boden. Er schrie um Hilfe, worauf sich der Unbekannte schnellen Schrittes entfernte. Der 69-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie suchte sofort mit mehreren Streifen nach dem Unbekannten, konnte aber keinen Verdächtigen antreffen. Der Gesuchte soll etwa Mitte 30 sein und zwischen 170 und 175 cm groß. Seine Haare seien dunkel und kurz. Bekleidet war er mit einem dunklen Mantel, der etwa bis zu den Knien ging. Der gebrochen Deutsch sprechende Mann sei insgesamt ordentlich gekleidet gewesen. Nach derzeitigem Stand war der Verdächtige mit einem dunklen Auto unterwegs. Zeugen, die im Bereich der Bank, des Friedhofs oder auf dem Fußweg zwischen Bank und Friedhof Beobachtungen zum Verdächtigen oder dessen Auto gemacht haben, sollen sich unter der Tel. 07161/8510 melden.

