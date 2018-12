POL-UL: (GP) Göppingen - Mercedesfahrer auf und davon/ Nicht auf den Verkehr geachtet hat ein Autofahrer am Montag in Göppingen.

Ulm (ots) - Gegen 7.30 Uhr war ein Nissan im Kreisverkehr bei einem Möbelhaus unterwegs. In der Heininger Straße fuhr ein Mercedes. Dessen Fahrer achtete nicht auf die Vorfahrt des Nissan. Er rollte in den Kreisverkehr. Der Nissanfahrer wich aus und wollte einen Zusammenstoß vermeiden. Es gelang ihm nicht. Die Fahrzeuge streiften sich. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht darum. Er fuhr weiter in Richtung Heiningen. Er hinterließ einen Schaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro. Die Polizei in Göppingen hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Unfallverursacher.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

