POL-UL: (GP) Salach - Stehender Applaus für das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg am Samstag in Salach.

Ulm (ots) - Am Samstag spielte das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg vor zahlreichen Zuschauern in der Stauferlandhalle Salach. Die Musiker vermittelten dem Publikum gute Laune und stimmten sie mit besinnlichen Tönen in die Vorweihnachtszeit ein.

Das Programm stand unter dem Motto "Schwabenzüge". Damit beschreibt das Orchester musikalisch diejenigen Regionen, die in den letzten 300 Jahren Ziele schwäbischer Emigranten waren. Einmal mehr zeigte sich dabei das hohe musikalische Niveau und die stilistische Vielseitigkeit des Orchesters: Rumänische Tänze und beschwingte lateinamerikanische Töne, darunter auch die Orchesterkomposition des mexikanischen Komponisten Arturo Márquez "Danzón No. 2" erfreuten die Zuhörer. Auch mit Stücken wie der "Petersburger Schlittenfahrt" oder dem "Orient Express" von Philipp Sparke nahm das Orchester die Zuhörer mit in andere Regionen. Chefdirigent Prof. Stefan R. Halder sorgte mit einer interessanten Moderation zwischen den Musikstücken für Abwechslung und gute Stimmung. Die Begeisterung der Gäste zeigte sich am Ende in stehendem Applaus für die Musiker, die zum Dank die Zugabe "In dulci jubilo" spielten.

