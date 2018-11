Ulm (ots) - Dienstagmorgen sah ein Zeuge die Spuren des Einbruchs. In den vergangenen Tagen drangen Einbrecher in ein Gebäude in der Brautgasse ein. Wie sie ins Innere gelangten ist unklar. Sie versuchten im Hausflur eine Tür zu einem Büro aufzuhebeln. Die Tür hielt stand und die Unbekannten verließen ohne Beute das Gebäude. Die Polizei in Ulm (0731/1880) sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Tipp der Polizei: Die Hälfte der Einbrüche scheitern, weiß die Polizei. Das zeigt, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm und Umgebung ist diese unter 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und Kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

