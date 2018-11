Ulm (ots) - Kurz vor Mitternacht hebelten die Täter an einem Geschäft in der Schützenstraße eine Tür auf. Ein dahinter stehendes Regal hinderte die Täter offenbar am Eindringen.

Auch ohne Beute blieben die Unbekannten in der Lange Straße. Sie drückten an einem Gebäude die Tür gewaltsam ein. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte das gegen Mitternacht eine Zeugin, worauf die Diebe flüchteten.

In der Blumenstraße hörte ein Zeuge gegen 00.45 Uhr einen lauten Schlag. Er sah an einem Geschäft eine eingeschlagene Scheibe und mehrere Personen, die rannten. Er rief die Polizei. Die suchte sofort nach den Verdächtigen, bislang vergebens. Möglicher Weise erbeuteten die Täter Zigaretten. Laut dem Zeugen waren die Personen dunkel gekleidet und etwa 175 cm groß.

Ein weiteres Geschäft in der Lorcher Straße suchten Unbekannte in der Nacht zum Montag auf. Hier warfen sie eine Scheibe ein, um in das Innere zu kommen. Ob etwas gestohlen wurde, müssen die Eigentümer noch prüfen.

In derselben Nacht waren Unbekannte in Schlierbach zu Gange. An einem Geschäft in der Göppinger Straße hebelten sie Türen auf. Auch hier dürften sie ohne Beute geblieben sein.

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Sie sucht jetzt Zeugen, die Hinweise über verdächtige Personen oder Wahrnehmungen geben können. In der Blumenstraße gibt es möglicher Weise Zeugen, die eine nähere Beschreibung der Verdächtigen abgeben können. Diese Hinweise nimmt die Göppinger Polizei unter der Telefon-Nr.: 07161/63230 entgegen. Im Fall Schlierbach ermittelt die Uhinger Polizei (Telefon-Nr.: 07161/93810). Die Ermittler prüfen auch, zwischen welchen Einbrüchen möglicher Weise ein Zusammenhang besteht.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Göppingen und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Übrigens: Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in der Pfarrstr. 31 in Göppingen ist dienstags und donnerstags von 15 Uhr bis 18 Uhr besetzt. Darüber hinaus sind Termine nach Vereinbarung möglich.

2231182++++2228894++++2227169++++2226904++++2231433

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell