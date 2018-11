Ulm (ots) - Gegen 22 Uhr fuhr die 21-Jährige auf der B10 in Richtung Stuttgart. Unterwegs verlor sie die Kontrolle über ihren Citroen. Das Auto schleuderte in die Leitplanken. Daran und am Citroen entstand Schaden von rund 2.000 Euro. Warum die Frau die Kontrolle verlor, muss die Polizei noch ermitteln.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Auto muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Wer sich dann noch von Mitfahrern oder Technik, wie etwa Radio oder Telefon, ablenken lässt, begibt sich schnell in Gefahr und gefährdet damit auch andere. Die Polizei rät:

- Lassen Sie sich nicht von Mitfahrern ablenken. Suchen Sie dazu lieber eine geeignete Haltemöglichkeit. - Lassen Sie den Beifahrer die Technik bedienen oder halten Sie dazu an. Telefon, Radio oder Navi können notfalls auch ein paar Minuten warten. - Machen Sie regelmäßige Pausen und planen Sie diese schon vorher ein.

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

