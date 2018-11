Ulm (ots) - Gegen 22.45 Uhr fuhr der 24-jährige Mini-Fahrer in der Hindenburgstraße. Dort prallte er mit seinem Pkw gegen einen geparkten Ford. Diesen schob er mehrere Meter weiter. Auch sein eigenes Fahrzeug drehte sich. Der Unfallverursacher und seine drei Mitfahrer verließen das Fahrzeug. Der Autofahrer flüchtete. Die 19 bis 24 Jahre alten Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Polizei suchte mit mehreren Einsatzkräften nach dem Flüchtigen. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen in der Nacht erfolglos. Am Dienstagmorgen traf die Polizei den Verursacher an seiner Wohnanschrift an. An den beiden Pkw entstand Totalschaden. Der Abschlepper nahm die Fahrzeuge mit. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 13.000 Euro. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (07335/96260) hat die Ermittlungen nach dem Unfallhergang aufgenommen.

