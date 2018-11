Ulm (ots) - Am Freitag befuhr gegen 17.20 Uhr ein 53-Jähriger mit seinem Opel die Kreisstraße von Ringschnait kommend in Richtung Winterreute. Kurz vor Ortseingang Winterreute kam dem 53-Jährigen ein Fahrzeug auf seiner Fahrbahn entgegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wobei der Opel des 53-Jährigen beschädigt wurde. Der Opel-Fahrer hielt sofort nach dem Unfall an. Der Verursacher war einfach weiter gefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Ochsenhausen (Telefonnummer: 07352202050) ermittelt nun und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

