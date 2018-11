Ulm (ots) - Am Freitag befuhr ein 16-jähriger Mofafahrer gegen 19.30 Uhr in Dettingen/Iller die Wolfurtstraße. Auf Grund der Dunkelheit übersah er einen dort geparkten VW und fuhr auf ihn auf. Dadurch stürzte der 16-Jährige und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 1.700 EUR.

