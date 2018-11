Ulm (ots) - Am Freitag um 12.30 Uhr ereignete sich in der Waldseer Straße an der Einmündung zum Erlenweg ein Verkehrsunfall. Eine 16-jährige Radfahrerin befuhr den Radweg stadteinwärts. Ein 19-jähriger Smart-Lenker wollte von der Waldseer Straße in den Erlenweg einbiegen. Hierbei übersah er die 16-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei stürzte die Radfahrerin und verletzte sich schwer. Sie musste in eine Klinik verbracht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2.500 Euro. Der 19-Jährige Smart-Fahrer sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

