Ulm (ots) - Montagmorgen sah eine Zeuge die Spuren des Einbruchs: Am Wochenende war ein Unbekannter auf dem Firmengelände in der Bergstraße. An einem Gebäude schlug er die Scheibe ein und ging ins Innere. Er sah einen Feuerlöscher. Den griff er und flüchtete damit. Seine Spuren ließ der Einbrecher an dem Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Laupheim (07392/96300) erste Hinweise auf den Täter.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Schemmerhofen und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

