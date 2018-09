Ulm (ots) - Passanten hatten den Mann in hilfloser Lage vor einem Geschäft liegend angetroffen. Sie informierten den Kommunalen Ordnungsdienst, der einen Rettungswagen hinzuzog. Als der betrunkene 39-Jährige zu sich kam, beleidigte er die Helfer und wurde rabiat. Er verletzte einen Ordnungsamtsmitarbeiter leicht. Die Polizei nahm den Mann fest und brachte ihn in einer Gewahrsamszelle unter. Wie sich herausstellte, war der 39-Jährige zur Festnahme ausgeschrieben. Er wurde am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

