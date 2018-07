Ulm (ots) - Ein böses Erwachen hatten 29 Autobesitzer Sonntagvormittag: Als sie zu ihren Fahrzeugen kamen mussten sie feststellen, dass sie beschädigt waren. Am Samstag oder Sonntag war ein Unbekannter in der Straße Alter Friedhof, der Frauenstraße, Bockgasse, Grießbadgasse und Umgebung unterwegs. Viele Pkw, die am Straßenrand parkten, zerkratzte er. Dann zog er weiter. Womit der Unbekannte die Autos beschädigt hat, wissen die Ermittler noch nicht. Den Sachschaden schätzen sie auf mehrere zehntausend Euro. Die Polizei in Ulm hat viele Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Bei ihrer Suche nach dem Täter benötigen sie die Unterstützung der Bevölkerung. Zeugen werden deshalb gebeten sich bei der Polizei in Ulm (0731/1880) zu melden.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Viele Straftaten können nur mit Hilfe der Bevölkerung aufgeklärt werden. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

