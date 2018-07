Ulm (ots) - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag gegen 13.45 Uhr auf der B466 bei Süßen. Dabei kam der 27jährige Fahrer einer A-Klasse in Fahrtrischtung Donzdof in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Obwohl ein entgegenkommender 26jähriger Audifahrer noch versuchte auszuweichen, krachte die A-Klasse dennoch in dessen Fahrerseite. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde ein Hinterad des Audi herausgerissen. Der A6 schleuderte in Folge dessen zunächst auf das Bankett und dann wieder auf den Seitenstreifen. Dort kippte er auf die Beifahrerseite. Die unfallverursachende A-Klasse drehte sich nach dem Aufprall um die eigene Achse und stieß mit dem Fahrzeugheck in die Front eines hinter dem Audi fahrenden VW-Passat mit einem 28jährigen Mann am Steuer. Bei dem Aufprall wurde der allein im Fahrzeug sitzende Mercedes-Fahrer leicht verletzt. Die Insassen des Audi A6, eine 32jährige Frau und deren 5 Jahre alter Sohn und ihre 2 Jahre alte Tochter wurden wie auch der Fahrer leicht verletzt. Auch die Insassen des VW-Passat, der Fahrer, ein 28jähriger Beifahrer und eine 23jährige Frau erlitten leichte Verletzungen. Sämtliche Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An der Unfallstelle waren zwei Streifen des Polizeireviers Eislingen und auch die Beamten des Verkehrsunfallaufnahmedienstes in Mühlhausen eingesetzt. Die Verletzten wurden von mehreren Rettungswägen und einem Notarzt versort. Die Feuerwehr Süßen sperrte die Unfallstelle für mehrere Stunden ab. Sie war mit 15 Mann im Einsatz. Bei dem Verkehrsunfall entstand durch den Totalschaden aller drei Fahrzeuge ein Sachschaden von mehr als 50.000 Euro.

