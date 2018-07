Ulm (ots) - Kurz nach 22 Uhr brannte es in einem Geschäft in der Bauschstraße. Der Entdecker konnte das Feuer schnell löschen. Das war an einer Neonröhre ausgebrochen. Ein technischer Defekt hatte es verursacht. Dennoch kam vorsorglich die Feuerwehr. Der Sachschaden blieb gering.

