POL-UL: (UL) Zweiradlenker gerät ins Straucheln - Blaubeuren

Ulm (ots) - Ein 20-jähriger Mann ist am frühen Freitagabend mit seinem Motorrad zu Fall gekommen. Zugetragen hat sich der Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße zwischen Beiningen und Gerhausen. Der junge Mann verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik verbracht werden. Auch sein Motorrad wurde in Mitleidenschaft gezogen. An der Maschine entstanden gut 3000 Euro Sachschaden.

