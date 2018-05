Ulm (ots) - Gegen 11.30 Uhr fuhr ein VW in den Kreisverkehrvon der Ulmer Straße. Den wollte der Pkw-Lenker in Richtung Biberacher Straße wieder verlassen. Dabei achtete der 44-Jährige nicht auf eine Radfahrerin. Die fuhr rechts neben ihm. Beim Abbiegen prallte er gegen das Zweirad. Die 88-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen kam ebenfalls zu der Unfallstelle. Die Frau benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung. Der Sachschaden an den Fahrzeugen blieb gering.

++++0816640

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell