Ulm (ots) - Kurz vor 21 Uhr war die Yamaha zwischen Hüttisheim und Stetten unterwegs. In einer Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. In einem Graben endete die Fahrt. Der 16-jährige Fahrzeuglenker verletzte sich bei dem Unfall schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Den Sachschaden an dem Zweirad schätzt die Polizei auf ungefähr 200 Euro. Es war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

