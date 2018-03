Ulm (ots) - Ein Lastwagen fuhr am Donnerstag um 17.10 Uhr auf der B 10 in Richtung Ulm. Auf Höhe der Ausfahrt Ebersbach-West verlor das Fahrzeug einen schweren Granitblock. Durch den Aufprall auf die Straße lösten sich zwei Gesteinsteile. Mehrere Autos fuhren über die Steinbrocken und wurden beschädigt. Der Lkw-Fahrer bemerkte den Verlust des Granitblocks, hielt kurz auf dem Standstreifen an, fuhr jedoch weiter. Der Sachschaden an den Autos ist bislang noch nicht bekannt. Der Schaden am Straßenbelag beträgt etwa 400 Euro. Das Polizeirevier Uhingen (07161/93810) ermittelt und sucht Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Lkw machen können.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an Vernunft und Zivilcourage: Wegfahren lohnt sich nicht, Wegschauen hilft nicht. Wer sich unerlaubt vom Unfallort entfernt macht sich nicht nur strafbar, sondern riskiert neben seinem Führerschein auch den Versicherungsschutz. Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt und wird mit Geld- oder Freiheitsstrafe bestraft. Wer eine Verkehrsunfallflucht beobachtet, sollte dringend die Polizei verständigen und sich als Zeuge melden.

