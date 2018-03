Ulm (ots) - Gegen 3.45 Uhr hielt sich ein 24-Jähriger auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz auf. Eine Gruppe von fünf bis sechs Männern war ebenfalls da. Plötzlich schlug einer aus der Gruppe dem Passanten mit der Faust ins Gesicht. Er verletzte ihn leicht. Wie es zu der Tat kam, weiß die Polizei noch nicht. Der Geschädigte beschrieb den Schläger mit einem Alter von 20-25 Jahren und dunkelblonden Haaren. Die waren an der Seite abrasiert. Der Unbekannte sprach Deutsch und trug einen grauen Pulli. Nach der Tat stieg er zusammen mit seinen Begleitern in einen grauen Pkw und flüchtete in Richtung Basteistraße. Die Polizei sucht nun nicht nur den Täter. Auch der genaue Ablauf der Tat ist den Beamten noch nicht bekannt. Zeugen werden deshalb gebeten, sich bei der Polizei in Ulm (0731/1880) zu melden.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Viele Straftaten können nur mit Hilfe der Bevölkerung aufgeklärt werden. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

