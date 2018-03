Ulm (ots) - Zwischen 19 und 5.30 Uhr hatte ein Daimlerfahrer seinen Pkw in der Albert-Schweitzer-Straße geparkt. In dieser Zeit fuhr ein anderes Auto dagegen. Dessen Fahrer ließ an dem Mercedes einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.500 Euro zurück. Er selbst machte sich aus dem Staub, ohne seine Erreichbarkeit zu hinterlassen. Die Polizei in Heidenheim (07321/3220) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Unfallverursacher.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Viele Straftaten können nur mit Hilfe der Bevölkerung aufgeklärt werden. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

