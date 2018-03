Ulm (ots) - Gegen 5.15 Uhr rückten die Rettungskräfte zu dem Brand im Bernhardusweg aus. Ein Gartenhaus stand in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Heiße Asche war der Grund für den Brandausbruch. Der Bewohner hatte sie, in der Annahme sie sei kalt, in einen Sack geleert und ins Gartenhaus gestellt. Dort entzündete die Glut in der Asche den Sack und verursachte die Flammen. Den Sachschaden an dem stabilen Gebäude schätzt die Polizei auf ungefähr 3.000 Euro.

