Ulm (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und des Polizeipräsidiums Ulm

Die Polizei hat am Dienstag mehrere hundert Gramm illegaler Drogen sichergestellt. Beamte der Bundespolizei waren in einem von Stuttgart nach Ulm fahrenden Zug auf einen Mann aufmerksam geworden. Bei der anschließenden Personenkontrolle auf Höhe des Bahnhofs Göppingen fanden die Beamten bei dem Verdächtigen rund 180 Ecstasy-Pillen und etwa 400 Gramm Amphetamin. Die Kripo nahm den Mann am Ulmer Bahnhof in Empfang und leitete gegen ihn umfangreiche Ermittlungen ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm hat das Amtsgericht Ulm am Mittwoch Haftbefehl gegen den 26-Jährigen erlassen. Er befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.

