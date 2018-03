Ulm (ots) - Am Dienstagnachmittag kamen zwei Frauen in ein Einzelhandelsgeschäft in Aichelberg. Dort bezahlten sie einen kleinen Einkauf mit einem 200-Euro-Schein. Nachdem sie das Wechselgeld erhielten, lenkten sie die Verkäuferin mit einem Gespräch ab und wollten plötzlich ihren Einkauf wieder zurückgeben. Das Wechselgeld gaben sie der Verkäuferin zurück. Dabei fehlten allerdings zwei 50-Euro-Scheine, was die Verkäuferin aber erst kurze Zeit später feststellte. Dies sei laut Aussage der Filialleiterin bereits der dritte Vorfall dieser Art in verschiedenen Filialen. Die Vorgehensweise war immer gleich, in anderen Fällen handelte es sich jedoch um männliche Trickdiebe.

Tipp der Polizei: Augen auf beim Geldwechseln. Das gilt beim Kassieren, ebenso aber auch beim Wechseln von Bargeld aus Hilfsbereitschaft. Wahren Sie immer einen Sicherheitsabstand zwischen Ihnen und fremden Personen. Lassen Sie sich nicht ablenken oder gar noch bei der Suche im Portemonnaie oder in der Kasse von Fremden helfen.

