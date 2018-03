Ulm (ots) - Zu dem Arbeitsunfall kam es gegen 12.45 Uhr in der Helfensteiner Straße. Ein 60-Jähriger war bei Arbeiten auf einem Firmengelände auf eine Leiter gestiegen. Er verlor das Gleichgewicht und fiel aus zweieinhalb Metern Höhe in die Tiefe auf einen Betonboden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste in eine Ulmer Klinik gebracht werden.

