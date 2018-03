Ulm (ots) - Der 18-jährige Autofahrer war um 07.25 Uhr auf der Straße zwischen Aufhausen und Nellingen unterwegs. Er schätzte die Witterungsverhältnisse falsch ein. An einer vereisten Stelle verlor er die Kontrolle über sein Auto. Er kam ins Schleudern und in Folge dessen von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich an einer angrenzenden Böschung. Der 18-Jährige blieb unverletzt.

Es entstand am Auto Totalschaden in Höhe von 5000,00 EUR.

Die Polizei mahnt gerade jetzt zu besonderer Vorsicht. Bei den eisigen Temperaturen sind die Straßen stellenweise rutschig. Mal mehr, mal weniger. Deshalb empfiehlt die Polizei, eher langsamer zu fahren. Damit alle sicher ankommen.

