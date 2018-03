Ulm (ots) - Gegen 9.30 Uhr fuhr der Opel in der Läutenstraße in Richtung Hauptstraße. in Raiffeisenstraße war ein Fiat unterwegs. Der hatte an der Kreuzung Vorfahrt. Die beachtete die 76-Jährige nicht. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 25-jährige Puntofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er musste an der Unfallstelle nicht ärztliche versorgt werden. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 20.000 Euro.

