Ulm (ots) - Zwischen 16.45 und 21.45 Uhr war der Unbekannte im Lerchenweg unterwegs. Er ging zu einem Einfamilienhaus und brach ein Fenster auf. So kam er in das Gebäude. Dort suchte er in vielen Räumen nach Brauchbarem. Dazu wühlte er auch in Schränken und Schubläden. Er fand Geld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete. Die Polizei in Ebersbach (07161/93810) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeigt, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ebersbach und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

