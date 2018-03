Ulm (ots) - Den Spuren nach waren mindestens zwei Täter am Werk. Sie suchten in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 5.45 Uhr eine Firma in der Vorholzstraße auf. Durch Aufbrechen eines Fensters gelangten sie in das Gebäude. Hier durchsuchten sie Räume und Möbel. Sie öffneten mit brachialer Gewalt einen Getränke- und einen Kaffeeautomaten, um an das Münzgeld zu gelangen. Ein Tresor mit Dokumenten wurde ebenfalls aufgebrochen. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt.

In der Nacht zum Mittwoch drangen die Täter in zwei weitere Gebäude in der Vorholzstraße ein. Darunter ein Nachbarbetrieb und ein Versammlungsgebäude. Durch das Aufbrechen von Fenstern und Türen verursachten sie Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Beute machten sie nicht.

Speziell für Gewerbetreibende gibt die Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" Tipps und Verhaltenshinweise. Die Broschüre ist bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen (Tel.: 07351/447-123 und 0731/188-1444) und auf der Internetseite www.polizei-beratung.de erhältlich.

