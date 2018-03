Ulm (ots) - Mittwochmittag sahen die Zeugen in der Schrebergartenanlage "Rutschhang" die Spuren: Unbekannte hatten den Zaun zu den Grundstücken aufgeschnitten. Die Einbrecher gingen in die Gärten und brachen an fünf Hütten die Türen auf. Aus einer Laube nahmen sie eine Packung Kaffee mit. Die anderen Besitzer müssen noch schauen, ob ihnen etwas entwendet wurde. Die Polizei in Ulm (0731/1880) hat viele Spuren gesichert und sucht nun die Täter.

Hinweis der Polizei: Gegen Einbruch und Diebstahl kann man sich schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. In Ulm und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/1880 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++0377506

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Auf Facebook (https://www.facebook.com/PolizeipraesidiumUlm/) und Twitter (https://twitter.com/PolizeiUL).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell