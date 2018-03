Ulm (ots) - Gegen 13.30 Uhr bog der Sattelzug von der Hans-Lorenser-Straße in ein Grundstück ab. Der Fahrer wollte noch einmal zurückstoßen; der Auflieger ragte in die Fahrbahn. Weil dort ein Kastenwagen unterwegs war, bremste der 42-Jährige seinen Daimler. Der Fiatfahrer sah den Anhänger der Actros nicht und fuhr dagegen. Der 44-Jährige war nicht angegurtet und verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. An seinem Ducato entstand Totalschaden. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 23.000 Euro. Der Sattelauflieger des Actros wurde nicht beschädigt.

Hinweis der Polizei: Sicherheitsgurte sind die Lebensretter Nr. 1 im Straßenverkehr! In den letzten Jahren hatte etwa jeder vierte tödlich verunglückte Verkehrsteilnehmer den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Einen Sturz aus zehn Metern Höhe würden Sie wohl kaum überleben. Er entspricht einem Aufprall bei einer Geschwindigkeit von nur 50 km/h. Bei dieser Aufprallgeschwindigkeit wirkt auf den menschlichen Körper das 30-fache seines Eigengewichts - bei 70 kg sind dies 2,1 Tonnen. Die Polizei mahnt deshalb: Den Lebensretter Nr. 1 vor der Fahrt anlegen.

