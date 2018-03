Ulm (ots) - Gegen 19.30 Uhr fuhr ein Renault in der Straße Am Wetzelstein. Aus der Königsberger Straße kam ein Fußgänger. Der wollte die Straße Am Wetzelstein überqueren. Ohne auf den Verkehr zu schauen lief er los. Der 21-jährige Renaultfahrer bremste, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Passant fiel auf die Straße und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten den 59-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 5.000 Euro. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs voll gesperrt.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben.

