Ulm (ots) - Gegen 3 Uhr war ein 24-Jähriger auf der Fußgängerbrücke über der Schnaitheimer Straße unterwegs. Zwei Männer kamen auf ihn zu und baten um eine Zigarette. Ohne die Herausgabe des Tabaks abzuwarten, schlugen die Passanten ihr Opfer nieder und nahmen sich dessen Geldbeutel. Das Bare nahmen sie sich, den Geldbeutel ließen sie zurück. Die Unbekannten flüchteten. Der 24-Jährige konnte erkennen, dass es sich um zwei dunkelhäutige Männer handelt. Er schätzt sie auf ein Alter zwischen 20 und 24 Jahren und einer Größe von ungefähr 175 cm. Einer der Männer trug eine beige Jacke. Beide flüchteten in Richtung Kanalstraße. Vor der Tat hatten sie sich in einer Bar in der Schnaitheimer Straße aufgehalten. Die Polizei in Heidenheim (07321/3220) sucht nun die Täter. Dabei ist sie auch auf Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Zeugen werden deshalb gebeten, sich zu melden.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Viele Straftaten können nur mit Hilfe der Bevölkerung aufgeklärt werden. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

