Ulm (ots) - Kurz vor 7 Uhr fuhr die Audi-Fahrerin von Edelbeuren nach Erolzheim. Kurz nach dem Waldstück kam ihr ein weißer Kleinwagen entgegen. Er fuhr nicht weit genug rechts. Beim Vorbeifahren streifte er das Fahrzeug der 23-Jährigen. Diese hielt am Straßenrand an. Der Kleinwagenfahrer fuhr einfach weiter. Der Audi ist nun auf der ganzen linken Seite zerkratzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Auch am weißen Auto des Unfallverursachers sind sichtbare Schäden entstanden: Am Unfallort fand die 23-Jährige Teile des Rückspiegels des flüchtigen Kleinwagen. Diese nahm sie mit zur Polizei. Der Polizeiposten Ochsenhausen ermittelt nun (Tel: 07352/202050).

Hinweis der Polizei: Wer nach einem Unfall einfach weiterfährt, begeht eine Straftat. Auch wenn der Schaden auf den ersten Blick gering erscheint. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort wird empfindlich bestraft und zieht meist den Entzug der Fahrerlaubnis nach sich. In besonders schweren Fällen können sogar Haftstrafen die Folgen von Unfallflucht sein. Erschwerend kommen versicherungsrechtliche Konsequenzen hinzu. Daher gilt prinzipiell: Name, Anschrift sind auszutauschen. Ist dies vor Ort nicht möglich, informieren Sie die Polizei. Das Fahrzeug ist für eine zumutbare Zeit zur Verfügung zu halten. Unfallspuren dürfen nicht beseitigt werden, bevor die notwendigen Feststellungen getroffen wurden.

