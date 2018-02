Ulm (ots) - Das Feuer brach gegen 6.30 Uhr im Innenraum eines Transporters aus. Dieser parkte direkt an einem Wohnhaus in der Danziger Straße. Der Brand breitete sich vom Fahrzeug auf das Gebäude aus. Mehrere Räume und der Dachstuhl standen in Flammen. Der Gebäudeschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf etwa 100.000 Euro. Der Transporter im Wert von 20.000 brannte aus. Ein Pkw wurde durch Hitzeeinwirkung in Höhe von etwa 10,000 beschädigt. Die Polizei untersucht die Brandursache. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich im Transporter ein Heizlüfter, der über Nacht in Betrieb gewesen war. Dieser war offensichtlich in Brand geraten.

