Ulm (ots) - Zwischen 7.45 und 10.15 Uhr war der Täter in dem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße. Wie der Unbekannte in das Gebäude kam, weiß die Polizei noch nicht. Er ging zur einer Wohnungstür und brach sie auf. Offensichtlich fand er nichts Brauchbares. Ohne Beute zog der Einbrecher wieder von dannen. Die Polizei in Donzdorf (07161 8510) hat die Ermittlungen und sucht nun nach dem Täter.

Wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen im Land. Interessierte können sich auch am Donnerstag, den 1. März 2018, in der Zeit von 15 Uhr bis 19.30 Uhr, auf dem Ulmer Münsterplatz informieren. Dort steht das Informationsfahrzeug des Landeskriminalamts.

