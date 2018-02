Ulm (ots) - Den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro hat der Besitzer eines VW Caddy. Das Auto parkte in der Bahnhofstraße und wurde in der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 14.30 Uhr angefahren. Vom Verursacher ist nichts bekannt.

Die Ermittler mahnen: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

