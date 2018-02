Ulm (ots) - Der Unbekannte verschaffte sich vermutlich über die nicht richtig verschlossene Haustür Zugang zum Treppenhaus des Zweifamilienhauses. Dort wuchtete er mit einem Schraubenzieher oder ähnlichem Werkzeug eine Wohnungstüre auf. Vermutlich wurde der Täter bei der weiteren Tatausführung gestört. In der Wohnung war er nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 10.15 Uhr in Nenningen verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Donzdorf: 07162 910310.

Jeder Einbruch belastet die Opfer. Viele Einbrüche können durch richtiges Verhalten und die richtige Technik verhindert werden. Die Polizei informiert Sie kostenlos, kompetent und produktneutral am Donnerstag, den 1. März 2018, von 15 Uhr bis 19.30 Uhr, auf dem Ulmer Münsterplatz, rund um das Thema Einbruchschutz. Erfahrene Berater zeigen Ihnen im Informationsfahrzeug des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, wie Sie Ihr Zuhause wirkungsvoll schützen können, welche Sicherungstechnik für Sie geeignet ist und wie der Staat Einbruchschutz fördert.

+++++0370053

