Ulm (ots) - Montagnacht waren die Unbekannten in Riedlingen und Unlingen unterwegs. In Riedlingen suchten die Unbekannten in den Kindergärten Im Anger und und in der Alten Unlinger Straße nach Beute. Um in die Gebäude zu kommen brachen die Unbekannten Fenster auf. Im Innern suchten sie auch in Schubläden und Schränken nach Beute. Mit Bargeld flüchteten sie. Die Polizei hat in allen Kindergärten Spuren gesichert. Deshalb schließen die Ermittler nicht aus, dass es sich um dieselbe Tätergruppe handelt, die alle drei Kindergärten im Visier hatte.

Wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen im Land. Interessierte können sich auch am Donnerstag, den 1. März 2018, in der Zeit von 15 Uhr bis 19.30 Uhr, auf dem Ulmer Münsterplatz informieren. Dort steht das Informationsfahrzeug des Landeskriminalamts.

