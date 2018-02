Ulm (ots) - Gleich drei Mal versuchten Betrüger zwischen 11 Uhr und 20 Uhr in Ulm und Blaubeuren als falsche Polizisten ihr heimtückisches Spiel. Sie riefen Senioren an.

In einem Fall meldete sich die vermeintliche Polizeibeamtin bei einer 71-Jährigen aus Ulm. Die Betrügerin sagte zuerst, dass Einbrecherbanden in ihrer Gegend unterwegs wären. Danach fragte sie nach Geld. Als die Täterin zuletzt sagte, dass die Ulmerin das Geld aus dem Fenster werfen solle, legte die 71-Jährige auf. In einem weiteren Fall wurde eine 88-Jährige von einem Betrüger angerufen. Er fragte, ob der Ulmerin eine Person mit rotem Rucksack aufgefallen sei. Anschließend fragte er nach Geld. Die 88-Jährige reagierte richtig. Sie sagte, dass sie kein Geld habe. Dann legte sie auf.

Der dritte Vorfall war in Blaubeuren. Eine 75-Jährige wurde angerufen. Die Betrügerin meldete sich mit "guten Tag, ich bin vom LKA Stuttgart. Wir haben gerade in ihrer Straße eine Einbrecherbande festgenommen". Dies kam der 75-Jährigen komisch vor. Sie legte auf.

Um sich vor der Betrugsmasche "falscher Polizeibeamten" zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps: Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

++++++0362096 0362902 0359176

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Auf Facebook (https://www.facebook.com/PolizeipraesidiumUlm/) und Twitter (https://twitter.com/PolizeiUL).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell