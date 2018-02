Ulm (ots) - Zu dem Verkehrsunfall kam es um kurz nach 12.30 Uhr in der Sedelhofgasse. Eine 52-Jährige parkte ihren Smart am rechten Fahrbahnrand. Den 44-jährigen Radfahrer bemerkte sie vermutlich nicht. Der fuhr auf der Straße an den geparkten Autos vorbei und näherte sich dem Smart. Beim Öffnen der Fahrertür krachte der Radfahrer dagegen. Er stürzte. Zum Glück trug er nur leichte Verletzungen davon. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 450 Euro.

Hinweis der Polizei: Schon ein kurzer Moment der Unachtsamkeit kann im Straßenverkehr fatale Folgen nach sich ziehen. Die Polizei rät, sich nur mit klarem Kopf hinters Steuer zu setzen und jede Ablenkung von der Straße zu vermeiden. Nur so können Gefahren minimiert werden.

