Ulm (ots) - Der 43-Jährige war gegen 19.20 Uhr zu Fuß in der Brückenstraße unterwegs. Dort hielt sich der zunächst unbekannte Mann auf. Er drohte dem 43-Jährigen mit den Fäusten, schubste ihn und riss ihm die zwei übereinander getragenen Mützen vom Kopf. Als Zeugen zu Hilfe kamen, flüchtete der Angreifer. Die beiden Mützen nahm er mit. Am Montag überprüfte die Polizei in der Wilhelmstraße einen Verdächtigen. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich um den Angreifer handelt. Gegen den 26-Jährigen laufen jetzt strafrechtliche Ermittlungen.

