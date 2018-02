Ulm (ots) - Dieser stand in der Zeit zwischen 14 Uhr und 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hohenstaufenstraße. Dem Besitzer entstanden Reparaturkosten in Höhe von ca. 3000 Euro. Damit er auf diesen nicht sitzen bleibt, hofft die Polizei Unfallzeugen zu finden. Telefon Polizeirevier Göppingen: 07161/632360.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt!

Auch kleine Parkplatzrempler können weitreichende Folgen haben: Wer wegfährt, ohne auf den Fahrer des beschädigten Wagens zu warten oder die Polizei zu rufen, begeht eine Straftat. Unfallflucht kann Geldstrafen, Punkte in Flensburg, Fahrverbote und in manchen Fällen sogar Haftstrafen bedeuten. Wenn die Polizei zu einem Unfall kommt, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

++++0363844

