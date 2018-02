Ulm (ots) - Diese parkten in der Bahnhofstraße. An einem der Fahrzeuge schraubte der Dieb die Druckluft- und Stromleitungen zwischen Zugmaschine und Sattelauflieger ab. An dem anderen Lkw wurde der Tank aufgebrochen und rund 300 Liter Diesel gestohlen.

