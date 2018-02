Ulm (ots) - Zwischen 2 und 7 Uhr war der Einbrecher in der Hauptstraße aktiv. Er hebelte ein Fenster im Toilettenbereich der Gaststätte auf. So kam er in das Gebäude. Im Inneren brach er mehrere Geldspielautomaten auf. Ob der Täter Geld gefunden und mitgenommen hat, ist noch unklar. Die Beamten werten nun die vorhandenen Spuren aus. An dem Fenster und an den Spielautomaten entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. Das Polizeirevier Heidenheim ermittelt (Tel: 07321/3220).

Wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen im Land. Interessierte können sich auch am Donnerstag, den 1. März 2018, in der Zeit von 15 Uhr bis 19.30 Uhr, auf dem Ulmer Münsterplatz informieren. Dort steht das Informationsfahrzeug des Landeskriminalamts.

